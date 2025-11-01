One game at a time is the mantra - Scott Parker

25 photos of Burnley fans arriving at Turf Moor for Premier League fixture against Arsenal

By Kelvin Lister-Stuttard
Published 1st Nov 2025, 14:17 GMT
Updated 1st Nov 2025, 14:34 GMT
Burnley fans have arrived at Turf Moor hoping to see the Clarets beat Premier League leaders Arsenal.

Last time out Scott Parker’s men beat Wolverhampton Wanderers 3-2 at Molineux to record back-to-back victories and today will be hoping to upset an Arsenal side who have lost just once in the Premier League so far this season.

Did our photographer spot you arriving at Turf Moor?

Burnley fans arrive at Turf Moor for the Premier League fixture against Arsenal. Photo: Kelvin Lister-Stuttard

