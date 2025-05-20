20 photos of this inclusive disco in Burnley show everyone loves a good knees-up

By Laura Longworth
Published 20th May 2025, 12:39 BST
Spring Into Action’s latest monthly inclusive disco brought smiles to faces once more.

Adults with autism and learning disabilities flocked to Bees Knees in Hargreaves Street, Burnley, for a three-hour party, with these 20 pictures capturing all the fun:

Spring into Action's Inclusive Disco at Bees Knees in Burnley.

1. Spring into Action's Inclusive Disco

Spring into Action's Inclusive Disco at Bees Knees in Burnley. Photo: Submit

Photo Sales
Spring into Action's Inclusive Disco at Bees Knees in Burnley.

2. Inclusive Disco in Burnley

Spring into Action's Inclusive Disco at Bees Knees in Burnley. Photo: Submit

Photo Sales
Spring into Action's Inclusive Disco at Bees Knees in Burnley.

3. Spring into Action's Inclusive Disco

Spring into Action's Inclusive Disco at Bees Knees in Burnley. Photo: Submit

Photo Sales
Spring into Action's Inclusive Disco at Bees Knees in Burnley.

4. Spring into Action's Inclusive Disco

Spring into Action's Inclusive Disco at Bees Knees in Burnley. Photo: Submit

Photo Sales
Previous
1 / 5
Next Page
Related topics:Burnley
News you can trust since 1877
Follow us
©National World Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and ConditionsPrivacy notice