There were some eye-catching deals completed across the Championship during the January transfer window.

It has been a productive January transfer window for Burnley as Scott Parker boosted his squad in a bid to secure promotion back into the Premier League.

After completing the additions of former Turf Moor favourite Ashley Barnes, Peru international Oliver Sonne and experienced midfielder Jonjo Shelvey earlier in the window, the Clarets continued their hard work until the final hours of the window when Sporting CP winger Marcus Edwards was secured on loan and Ajax forward Jaydon Banel was captured in a permanent deal. There were departures with experienced duo John Egan and Jay Rodriguez heading a lengthy list after they made respective moves to Hull City and Wrexham.

As it stands, Parker’s side sit in one of the two automatic promotion places and a return to the Premier League is within their grasp. However, several promotion rivals have added to their ranks with Sunderland bringing in Roma midfielder Enzo Le Fee and Liverpool youngster Jayden Danns and Sheffield United landing deals for forward duo Ben Brereton-Diaz and Tom Cannon.

But what other business took place across the Championship during what was a hectic January transfer window?

Blackburn Rovers

In: Augustus Kargbo - Cesena, undisclosed, Yuri Ribeiro - Braga, undisclosed, Adam Forshaw - Plymouth, free, Emmanuel Dennis - Nottingham Forest, loan, Dion Sanderson - Birmingham, loan, Cauley Woodrow - Luton, loan Out: Joe Hilton - Bradford, undisclosed, Dominik Biniek - Bruk-Bet Termalica Nieciecza, free, Lewis Bell - Marine, loan, Leo Duru - Barrow, loan, Jake Garrett - Tranmere, loan, Felix Goddard - Ebbsfleet United, loan, Exauce Mafoumbi - Lierse, loan, Dilan Markanday - Leyton Orient, loan, Connor O'Riordan - Crewe, loan, Harrison Wood - Radcliffe, loan

Bristol City

In: None Out: Tommy Backwell - Cheltenham, free, Brandon Bak - Weston-super-Mare, free, Rob Atkinson - Portsmouth, loan, Fally Mayulu - Sturm Graz, loan, Kal Naismith - Luton, loan, Ephraim Yeboah - Dunfermline Athletic, loan

Burnley

In: Jaydon Banel - Ajax, undisclosed, Oliver Sonne - Silkeborg, undisclosed, Ashley Barnes - Norwich, free, Jonjo Shelvey - Eyupspor, free, Marcus Edwards - Sporting CP, loan Out: John Egan - Hull, undisclosed, Jay Rodriguez - Wrexham, undisclosed, Joe Bevan - Carlisle, loan, Charlie Casper - Bamber Bridge, loan, Dara Costelloe - Northampton, loan, Hannes Delcroix - Swansea, loan, Owen Dodgson - Burton, loan, Hjalmar Ekdal - Groningen, loan, Andreas Hountondji - Standard Liege, loan, Han-Noah Massengo - Auxerre, loan, Michael Mellon - Bradford, loan, Lewis Richardson - York, loan, Joe Westley - Swindon, loan

Cardiff City

In: Yousef Salech - IK Sirius, undisclosed, Will Alves - Leicester, loan, Sivert Mannsverk - Ajax, loan Out: Joel Colwill - Exeter, loan, Jake Dennis - Oldham, loan, Kion Etete - Bolton, loan, Baylin Johnson - Maidstone United, loan, Michael Reindorf - Bristol Rovers, loan, Joe Thomas - Yate Town, loan

Coventry City

In: Matt Grimes - Swansea, undisclosed, Jack Burroughs - Kilmarnock, recalled from loan Out: Kai Andrews - Motherwell, loan, Fabio Tavares - Burton, loan

Derby County

In: Matt Clarke - Middlesbrough, undisclosed, Sondre Langas - Viking, undisclosed, Lars-Jorgen Salvesen - Viking, undisclosed, Harrison Armstrong - Everton, loan Out: Eiran Cashin - Brighton, £9m, Ben Radcliffe - Crawley, undisclosed, James Collins - Lincoln, free, Ryan Bartley - Hereford, loan, Sonny Bradley - Wycombe, loan, Emmanuel Ilesanmi - Torquay, loan

Hull City

In: Matt Crooks - Real Salt Lake, undisclosed, John Egan - Burnley, undisclosed, Kyle Joseph - Blackpool, undisclosed, Eliot Matazo - Monaco, undisclosed, Cathal McCarthy - UCD, undisclosed, Nordin Amrabat - AEK Athens, free, Louie Barry - Aston Villa, loan, Joe Gelhardt - Leeds, loan, Lincoln - Fenerbahce, loan Out: Yuriel Celi - Club Universitario de Deportes, undisclosed, Will Jarvis - Notts County, undisclosed, Ryan Longman - Wrexham, undisclosed, Henry Sandat - Sutton, undisclosed, Aidan Durkan - Beverley Town, loan, Ryan Giles - Middlesbrough, loan, Stan Hewitt - Liversedge, loan, Jake Leake - Oldham, loan, Cathal McCarthy - UCD, loan, Marvin Mehlem - Paderborn, loan, Anthony Racioppi - FC Koln, loan, Andy Smith - Gillingham, loan, Xavier Simons - Wycombe, loan

Leeds United

In: None Out: Sonny Perkins - Leyton Orient, undisclosed, Jeremiah Chilokoa-Mullen - Dunfermline Athletic, loan, Charlie Crew - Doncaster, loan, Joe Gelhardt - Hull, loan, Luca Thomas - FC Halifax Town, loan

Luton Town

In: Thelo Aasgaard - Wigan, undisclosed, Millenic Alli - Exeter, undisclosed, Isaiah Jones - Middlesbrough, undisclosed, Christ Makosso - RWD Molenbeek, undisclosed, Lasse Nordas - Tromso, undisclosed, Josh Bowler - Nottingham Forest, loan, Kal Naismith - Bristol City, loan Out: Joe Taylor - Huddersfield, undisclosed, Allan Campbell - Dundee Utd, free, Aidan Francis-Clarke - Braintree, loan, Jacob Pinnington - Braintree, loan, Tom Holmes - FCV Dender EH, loan, Jameson Horlick - Bedford, loan, Oliver Lynch - Hemel Hempstead, loan, Bim Pepple - Chesterfield, loan, Erik Pieters - Released, Pelly Ruddock Mpanzu - Rotherham, loan, Cauley Woodrow - Blackburn, loan

Middlesbrough

POSSIBLE DEBUT: Middlesbrough signing Morgan Whittaker

In: Morgan Whittaker - Plymouth, £8m, Josh Dede - Celtic, undisclosed, George Edmundson - Ipswich, undisclosed, Brayden Johnson - Eastbourne, undisclosed, Ryan Giles - Hull, loan, Kelechi Iheanacho - Sevilla, loan, Samuel Iling-Junior - Aston Villa, loan, Mark Travers - Bournemouth, loan Out: Emmanuel Latte Lath (Atlanta, undisclosed), Matt Clarke - Derby, undisclosed, Isaiah Jones - Luton, undisclosed, Ajay Matthews - Millwall, undisclosed, Matthew Hoppe - Released, Alex Gilbert - Charlton, loan, George Gitau - Raith Rovers, loan, Micah Hamilton - Stockport, loan, Zach Hemming - St Mirren, loan, Sam Silvera - Blackpool, loan.

Millwall

In: Benicio Baker-Boaitey - Brighton, undisclosed, Tristan Crama - Brentford, undisclosed, Luke Cundle - Wolves, undisclosed, Camiel Neghli - Sparta Rotterdam, undisclosed, Zak Lovelace - Rangers, undisclosed, Ajay Matthews - Middlesbrough, undisclosed, Aaron Connolly - Sunderland, free, Zak Sturge - Chelsea, loan Out: Romain Esse - Crystal Palace, undisclosed, Tom Bradshaw - Oxford United, undisclosed, Connal Trueman - MK Dons, free, George Evans - Sutton, loan, Adam Mayor - Bromley, loan, Chinwike Okoli - Woking, loan

Norwich City

In: Anis Ben Slimane - Sheffield United, undisclosed, Alan Domeracki - Dundee United, undisclosed, Matej Jurasek - Slavia Prague, undisclosed, Ruairi McConville - Brighton, undisclosed, Dylan Jones - Plymouth Parkway, free, Lewis Dobbin - Aston Villa, loan, Jacob Wright - Man City, loan Out: Christian Fassnacht - Young Boys, undisclosed, Ashley Barnes - Burnley, free, Grant Hanley - Birmingham, free, Jayden Warner - Newport, free, Ken Aboh - Colchester, loan, Brad Hills - Stockport, loan

Oxford United

In: Tom Bradshaw - Millwall, undisclosed, Michal Helik - Huddersfield, undisclosed, Stanley Mills - Everton, undisclosed, Ole Romeny - Utrecht, undisclosed, Alex Matos - Chelsea, loan Out: Tobias Brenan - Wigan, free, Kyle Edwards - Stevenage, free, Will Goodwin - Wigan, loan, Stephan Negru - Salford City, loan, Louie Sibley - Rotherham, loan

Plymouth Argyle

In: Michael Baidoo - Elfsborg, undisclosed, Malachi Boateng - Hearts, undisclosed, Maksym Talovierov - LASK, undisclosed, Nikola Katic - Zurich, loan, Tymoteusz Puchacz - Holstein Kiel, loan Out: Morgan Whittaker - Middlesbrough, £8m, Lewis Gibson - Preston, undisclosed, Adam Forshaw - Blackburn, free, Andre Gray - Fatih Karagumruk, free, Marko Marosi - Cambridge, free, Josh Bernard - Mousehole, loan

Portsmouth

In: Cohen Bramall - Rotherham, undisclosed, Ben Killip - Barnsley, undisclosed, Hayden Matthews - Sydney FC, undisclosed, Thomas Waddingham - Brisbane Roar, undisclosed, Rob Atkinson - Bristol City, loan, Kaide Gordon - Liverpool, loan, Adil Aouchiche - Sunderland, loan Out: Lewis Gibson - Preston, undisclosed, Owen Moxon - Stockport, undisclosed, Elias Sorensen - Valerenga, undisclosed, Will Norris - Wycombe, free, Ben Stevenson - Cambridge, free, Gavin Whyte - Released, Tom Lowery - Crewe, loan

Preston North End

In: Lewis Gibson - Plymouth, undisclosed, Jayden Meghoma - Brentford, loan, Ryan Porteous - Watford, loan Out: Kian Best - Bohemian, loan, Kaedyn Kamara - Marine, loan, Kitt Nelson - Cork, loan, Jeppe Okkels - Aberdeen, loan, Layton Stewart - FC Thun, loan, Kian Taylor - Altrincham, loan

QPR

In: Esquerdinha - Fluminense, undisclosed, Harvey Vale - Chelsea, undisclosed, Archie O'Brien - Hertford Town, free, Ronnie Edwards - Southampton, loan, Min-Hyeok Yang - Tottenham, loan Out: Hevertton - Vitoria de Guimaraes, loan, Kemoko Keita-Turay - Northwood, loan, Fraser Neill - Hendon, loan, Matteo Salamon - Wingate & Finchley, loan

Sheffield United

In: Sam Curtis - Peterborough, end of loan, Ben Brereton Diaz - Southampton, loan, Tom Cannon - Leicester, £10m, Hamza Choudhury - Leicester, loan, Harry Clarke - Ipswich, loan, Rob Holding - Crystal Palace, loan, Christian Nwachukwu - Botev Plovdiv, undisclosed, Jefferson Caceres - FBC Melgar, undisclosed Out: Ismaila Coulibaly - LASK, Anis Ben Slimane - Norwich, undisclosed, Louie Marsh - Fleetwood, loan

Sheffield Wednesday

In: None Out: Sean Fusire - Carlisle, loan

Stoke City

In: Josh Wilson-Esbrand - Manchester City, loan, Ali Al-Hamadi - Ipswich, loan Out: Niall Ennis - Blackpool, loan, Darius Lipsiuc - Walsall, loan

Sunderland

Jayden Danns will spend the rest of the season at Sunderland. | Nick Taylor/Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

In: Wilson Isidor - Zenit St Petersburg, undisclosed, Enzo Le Fee - Roma, loan, Jayden Danns - Liverpool, loan Out: Aaron Connolly - Millwall, free, Adil Aouchiche - Portsmouth, loan, Abdoullah Ba - USL Dunkerque, loan, Nathan Bishop - Cambridge, loan, Zak Johnson - Notts County, loan, Nazariy Rusyn - Hadjuk Split, loan, Caden Kelly - Darlington, loan

Swansea City

In: Hannes Delcroix - Barnsley, loan, Lewis O'Brien - Nottingham Forest, loan Out: Azeem Abdulai - Leyton Orient, undisclosed, Matt Grimes - Coventry, undisclosed

Watford

In: Egil Selvik - Udinese, undisclosed, Caleb Wiley - Chelsea, loan, Travis Akomeah - Chelsea, undisclosed Out: Antonio Tikvic - Grazer AK, loan, Ryan Porteous - Preston, loan, Myles Roberts - Bristol Rovers, loan

West Bromwich Albion

In: Adam Armstrong (Southampton, loan), Isaac Price - Standard Liege, undisclosed, Will Lankshear - Tottenham, loan, Tammer Bany - Randers, undisclosed Out: Paddy McNair - San Diego FC, end of loan, Lewis Dobbin - Aston Villa, recalled from loan, Alex Palmer - Ipswich, £4m