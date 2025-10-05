For sale: detached three-bedroom farmhouse Cross Lane Farm, Cross Lane, Barley

By Dominic Collis
Published 5th Oct 2025, 20:20 BST
Our property spotlight today falls on this rare semi-rural opportunity to buy a wonderful farmhouse in the beautiful village of Barley with full planning consent, panoramic views, and outstanding potential.

Cross Lane Farm is a detached stone farmhouse set within approximately six acres of land, with the benefit of an additional nine acres of adjoining land available to let separately.

It is on the market with Hilton and Horsfall for offers in the region of £794,950.

Cross Lane Farm, Cross Lane, Barley

1. Cross Lane Farm, Cross Lane, Barley

Cross Lane Farm, Cross Lane, Barley Photo: s

Photo Sales
Cross Lane Farm, Cross Lane, Barley

2. Cross Lane Farm, Cross Lane, Barley

Cross Lane Farm, Cross Lane, Barley Photo: s

Photo Sales
Cross Lane Farm, Cross Lane, Barley

3. Cross Lane Farm, Cross Lane, Barley

Cross Lane Farm, Cross Lane, Barley Photo: s

Photo Sales
Cross Lane Farm, Cross Lane, Barley

4. Cross Lane Farm, Cross Lane, Barley

Cross Lane Farm, Cross Lane, Barley Photo: s

Photo Sales
Previous
1 / 3
Next Page
News you can trust since 1877
Follow us
©National World Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and ConditionsPrivacy notice